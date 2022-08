Boğulma rakamları korkutuyor; uzmanlar uyarıyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE´nin kavurucu sıcaklarıyla ünlü kentlerinden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır´da bu yaz sezonunda da boğulma vakaları arttı. Adana'da yılbaşından bu yana 15, Diyarbakır'da 8, Gaziantep'te ise 7 kişi boğuldu. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Çelik, "Çocuklarımız serinlemek için ücretsiz yüzme havuzlarını tercih etmeli" dedi.

Yaz aylarında sıcaklığın etkisini gösterdiği kentlerden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır´da bazı çocuklar ve gençler serinlemek için ölüm tehlikesini hiçe sayarak sulama kanallarında yüzüyor. Bu nedenle her yıl onlarca çocuk kanallarda boğuluyor. Adana'da yılbaşından bu yana 15, Diyarbakır'da 8, Gaziantep'te ise 7 kişi, boğuldu.

`YÜZME DEĞİL SULAMA İÇİN KURULAN YAPILAR´

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Çelik, boğulmalara karşı uyarılarda bulundu. Ölüm tehlikesine dikkat çeken Çelik, serinlemek isteyenlere ücretsiz havuzları önerdi. Sulama kanallarında akıntının oldukça hızlı olduğuna dikkati çeken Çelik, tarım arazilerini sulamak için dizayn edilen yapılar olduğunun altını çizdi. Orada yüzen kişilerin bu sebeple hiçbir zaman güvende olamayacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımızı, gençlerimizi önce aileleri bilgilendirmeliler. Çok iyi yüzme bilen birinin dahi sulama kanallarına girmemesi gerekiyor. Yüzme bilen ya da bilmeyen için boğulma riski aynı. Çocuklarımız serinlemek için ücretsiz yüzme havuzları tercih etmeliler. Bu tür yerlerde eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde suda durma becerisini ve yüzmeyi öğreniyorlar. Sulama kanalına giren kardeşlerimiz bir an öce bu alışkanlıklarından vazgeçip havuzlara gitmeliler."

Adana´nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar, uyarılara rağmen tehlikeye aldırış etmedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-08-03 10:16:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.