Karpuz ve kavunda hasat bitti, çiftçinin yüzü güldü Sektör temsilcileri karpuzda üretim planlaması istedi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Çiftçi ve tüccar, hasat sonuna kadar para kazandı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karpuz ve kavunda hasat bitti, çiftçinin yüzü güldü Sektör temsilcileri karpuzda üretim planlaması istedi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Çiftçi ve tüccar, hasat sonuna kadar para kazandı”

İHA

Karpuz ve kavunda hasat bitti, çiftçinin yüzü güldü Sektör temsilcileri karpuzda üretim planlaması istedi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Çiftçi ve tüccar, hasat sonuna kadar para kazandı”

Türkiye’nin en önemli karpuz ve kavun üretim merkezlerinden Adana’da hasatlar sona erdi. Geçen 2 yıla göre bu sene çiftçi karpuz ve kavundan para kazandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise gelecek yıllarda da çiftçilerin para kazanabilmesi için üretim planı yapılması çağrısında bulundu.
Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 2025 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da Mayıs ayının son haftası başlayan hasat sona erdi. Yaklaşık 90 bin dekar alanda ekilen karpuzda ise ortalama 650 bin ton verim alındı. Karpuzun kilogram fiyatıysa genel olarak 3 liranın altına düşmedi ve çiftçi bu sene para kazandı.
Kentte yaklaşık 40 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda ise yaklaşık 250 bin ton verim alındı. Kavunun kilogram fiyatıysa 4 liranın altına düşmedi ve çiftçinin yüzünü güldürdü.
Sektör temsilcileriyse son 2020 ve 2021 yıllarında üreticinin para kazanamadığı ve ekimi bıraktığı karpuz için üretim planlaması yapılması çağrısında bulundu.

“Fiyatlar kendini korudu”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, Adana’da 100 bin dekarın üzerinde ekilen her karpuzun para kazandırmayacağını belirtti. Doğan, “Bu yıl karpuz ve kavunda çiftçimizin yüzü güldü. Karpuz hasadında fiyatlar ilk başta 3 ile 3 buçuk liradan başladı. Bu yıl hem verim hem de fiyat iyi oldu. Karpuzda hasat başlar başlamaz ürünler yurt dışına gitti ayrıca yurt dışından da çok turist geldiği için tüketim bolluğu oldu. Çiftçimiz ve tüccarımız hasadın başından sonuna kadar para kazandı. İran’dan da ülkemize 300 dolar gümrük vergisi olduğu için karpuz gelmedi” diye konuştu.

“Çiftçinin yüzü güldü”
Çiftçinin bu sene yüzünün birçok üründe güldüğünü söyleyen Doğan, “Çiftçimiz bu yıl karpuz ve kavunun dışında kalan diğer sebze ve meyvelerden de çok para kazandı. Umarız ki ileriki yıllarda da böyle olur. Kavun yıllardır para ediyor. Kavun hiçbir zaman çiftçiye zarar ettirmedi. Diğer illerde hasat sürüyor. Ancak bu sene Adana’da çiftçimizin hem kavundan hem de karpuzdan yüzü güldü” dedi.

“Üretim planlaması şart”
Üretim planlamasının öneminden bahseden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:
“Çiftçi, bir üründen para kazandığı yıl seneye fazla ekiyor. Üründen zarar ettiği sene de az ekiyor ve aynı sene fiyatlar yükseliyor. Karpuza da kota getirilmeli. Adana’da önceki yıllarda 120 ile 140 bin dönüm karpuz ekiliyordu. Aslında Adana ilimizde 100 bin dönümün altında her yıl karpuz ekilirse çiftçimiz para kazanacak. Bütün ürünlerde olduğu gibi karpuzda da üretim planlaması şart.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğulma rakamları korkutuyor; uzmanlar uyarıyor
YEREL HABERLER Boğulma rakamları korkutuyor; uzmanlar uyarıyor
Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi
Tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 kişi ...
Öz annesi tarafından satıldı, boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı Adana’da 16 yaşındayken öz annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satılan genç kadın, 10 yıl önce evlendiği ve bir süre önce boşandığı eşinden 5 yıl şiddet gördüğünü, boşanmasına rağmen hala ölüm tehdidi aldığını ve çocuklarını göremediğini öne sürdü
YEREL HABERLER Öz annesi tarafından satıldı, boşandığı eşi 5 yıl ...
Adana'da bin 500 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bin 500 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 1500 litre sahte içki ve 15 bin 790 paket ...
Güreşçiler, Ceyhan’a madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Güreşçiler, Ceyhan’a madalyalarla döndü
Otoyolda bacak koparan yarış (2)
YEREL HABERLER Otoyolda bacak koparan yarış (2)
Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası 21 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü, yarışlara vatandaşları böyle davet etmiş
YEREL HABERLER Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi ...
Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da 2,5 yaşındaki Ege Alp, lösemiyi ikinci kez yenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Adana'da 2,5 yaşındaki Ege Alp, lösemiyi ikinci kez ...
Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren ...
İkinci kez ilik nakline hazırlanan Ege için baba ve 2 ablasından moral nöbeti
YEREL HABERLER İkinci kez ilik nakline hazırlanan Ege için baba ve 2 ...
İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda ...
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü
YEREL HABERLER Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü
Çukurova 100. Yıl Cemevi'nde oruçlar açıldı
YEREL HABERLER Çukurova 100. Yıl Cemevi'nde oruçlar açıldı
Lösemili Ege Alp’e babası ve ablalarından moral selamı Ablasından alınacak ilikle hayata tutunmaya çalışacak 2 buçuk yaşındaki Ege Alp, nakil gününü bekliyor Ege Alp’in babası Halil Demir: “Herkes lütfen kök hücre bağışlasın” Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen: “14 gün sonra bu nakil gerçekleşmiş olacak”
YEREL HABERLER Lösemili Ege Alp’e babası ve ablalarından moral ...
"Mahallede Sinema Günleri" başladı
YEREL HABERLER "Mahallede Sinema Günleri" başladı
Adana'da 15 bin çocuk yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Adana'da 15 bin çocuk yüzme öğrenecek
Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde senet çıktı
YEREL HABERLER Tefecilerin evinden 8 milyon 350 bin lira değerinde ...
KPSS için Cumartesi-Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık
YEREL HABERLER KPSS için Cumartesi-Pazar günü Sarıçam Nüfus ...
Elban: "İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli hale gelmeli"
YEREL HABERLER Elban: "İstihdam için işgücü piyasası daha nitelikli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.