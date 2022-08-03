Seyhan Belediyesi kreşlerine ön başvurular 12 Ağustos'ta sona eriyor

Seyhan Belediyesi kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları sürüyor. Ön başvurular Seyhan Belediyesi web sitesi üzerinden 12 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek.

Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, Yeşiloba ve 2000 Evler mahallelerinde 36 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim veren Seyhan Belediyesi kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları sürüyor.

Kreşlerdeki kontenjanlara göre 20222023 eğitim öğretim yılı için 201920182017 doğumlu öğrenci (36 ile 70 ay arası 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 36 ayını doldurmuş olan) adaylarının ön kayıt başvuruları alınıyor.

Seyhan Belediyesi’nin "ybs.seyhan.bel.tr/SeyhanYBS/web/KresOnlineYeniBasvuru" adresli web sitesi üzerinden yapılacak ön başvurular, Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK) tarafından Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışma yönetmeliği esas alınarak değerlendirilecek.

Yönetmelik koşullarını sağlayan kesin kayıt ve yedek listeleri yapılan değerlendirmenin ardından 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai saatlerinde belediyenin web sitesinde ilan edilecek.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri istenilen evraklarla kreşe başvurularak tamamlanacak.

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