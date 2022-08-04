Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ile şüpheli A.O.'nun (28) evinin bahçesinde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, operasyon düzenledikleri adreslerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli A.O.'nun, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki müstakil evine de baskın yapıldı. A.O.'nun, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Hint kenevirlerine sökülerek el koyuldu. Şüpheliler ise sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-04 09:50:52



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