Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, kargo dağıtım merkezine teslim edilen 2 kolide, 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Mersin´de operasyonla yakalanan kolilerin sahibi M.C.G. (28), ifadesinde, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, Adana´da teslim almak için kargoladığını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketinin dağıtım merkezinde, yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği `Oscar´ ile arama yaptı. 'Oscar', M.C.G.´nin Diyarbakır´dan kendisi adına gönderdiği 2 koliye tepki verdi. Kolileri açan ekipler, paketlenmiş 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Mersin´deki adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında M.C.G.´yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.C.G., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Adana´da almak için kargoladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-05 09:52:16
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