Berk Yıldız, Adana Demirspor'da

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ADANA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-08-06 14:27:26



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