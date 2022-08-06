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AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi (2)

DHA

AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi (2)


'NE PKK´SI NE DEAŞ´I ARAMIZA NİFAK SOKAMAYACAK'
Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Binası´nın ardından Sarıçam ilçesindeki iki farklı yerde mahalle buluşmalarına katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın diplomasi trafiğinde olduğunu belirten Çelik, "Türkiye NATO´ya gidiyor ve terörle mücadele konusundaki iradesi, oradaki yaklaşımı NATO belgelerine kayıt olarak geçiyor. Finlandiya ve İsveç´te terör örgütlerini barındıranlara müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Herkes de `Türkiye haklıdır, Türkiye teröre karşı en çok mücadele eden, en çok saldırıya uğrayan ülkedir´ diyor. Biz buna rağmen birlik ve dirliğimizi korumaya devam ediyoruz. Ne PKK´sı ne DEAŞ´ı ne de diğerleri bizim aramıza nifak sokamayacak" dedi.
`BİR GECE ANSIZIN O TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINA ÇÖKECEĞİZ, ONLARI DARMADAĞIN EDECEĞİZ´
Ülkenin birliği ve dirliğine en büyük saldırının Suriye´de, Irak´ta konuşlu terör örgütlerinden geldiğini belirten Çelik, "Yakın zamana kadar CHP Genel Başkanı `S-400´leri niye aldınız? Suriye'den ya da YPG'den bize dönük bir terör tehdidi yok´ diyordu. Şimdi YPG-PYD denilen PKK´nın Suriye kolunun Türkiye´ye dönük nasıl düşmanca bir tutum içerisinde olduğu görülüyor. Sınırımızın dibinde terör bayrağı denilen paçavrayı dalgalandırmaya kadar işi vardırdıklarında Cumhurbaşkanımızın 'buna müsaade etmeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz´ dedi. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı ile bir gece ansızın gittik ve defalarca başka hareketlerle bir gece ansızın gittik. Şimdi yine birtakım oluşumlar olduğu için Cumhurbaşkanımız hazırlık emri verdi ve bir gece ansızın o terör örgütlerinin başına çökeceğiz. Onları darmadağın edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BATILI MÜTTEFİK ÜLKELERİ ELEŞTİRDİ
Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Türkiye´nin müttefik ülkelerinin rahatsız olduğunu belirten Çelik, "Biz ne zaman terör örgütlerine yönelik operasyon yapacağız desek bazı batılı müttefiklerimizden bazı batılı dostlarımızdan `Çok endişeliyiz, çok kaygılıyız´ diye birtakım mesajlar geliyor. Siz niye terör örgütleri için kaygılanıyorsunuz da terör örgütlerinin şehit ettiği vatandaşlarımız için kaygılanmıyorsunuz?  Çünkü siz Türkiye´nin bu şekilde yaparak iyiliğini istemediğinizi gösteriyorsunuz. Kaygılansanız da kaygılanmasanız da mesaj verseniz de vermeseniz de tek mesajımız şu olacak. Terör örgütlerine bir gece ansızın gideceğiz" diye konuştu.
`TÜRKİYE ENGELLENEMEZ, TÜRKİYE DURDURULAMAZ, TÜRKİYE ASLA VE ASLA YENİLMEZ´
Türkiye´nin kara vatanı, mavi vatanı ve hava vatanı konusunda kararlığını kimsenin test etmemesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Ne bir çakıl taşını ne bir damla suyu ne de hava vatanımızda bir karış yeri kimseye vermeyiz. Yakın zaman sonra Cumhurbaşkanımız Mersin'den Abdülhamit Han gemisini de uğurlayacak. Hem Türkiye´nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin menfaatlerini korumak için bunlar kararlılık ve güçle atılan adımlar. Çünkü deniz ve toprağın altında bu gemilerin bulduğu yerlerde milletimizin zenginliği olan petrol, gaz kaynakları var. Bunların çıkarılıp ülkemize kazandırılması, vatandaşımızın hizmetine sunulması için bu teknolojiler kullanılacak. Biz bunları kullanmaya başladığımız zaman Yunanistan hemen provokasyonlara başlıyor. O provokasyonlara bir takım ülkeler destek vermeye başlıyor. Batı´nın şımarık çocuğu Yunanistan hangi şımarıklığı yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri bu sondaj gemilerini koruyarak hak ve menfaatlerimizi koruma konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösterecek ve gösterdi, göstermeye devam edecek. Onun için hiç kimse Türkiye´nin vatan ve terörle mücadele konusundaki kararlılığını test etmesin. Sonu sadece hüsran olur. Türkiye'ye birliğinden ve bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmez. Türkiye yolundan döndürülemez, Türkiye'ye yenilmez, Türkiye engellenemez, Türkiye durdurulamaz, Türkiye asla ve asla yenilmez´´ dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-06 23:44:24

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