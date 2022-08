Bakan Yanık: Suriyelileri peyderpey gönderiyoruz, 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, "Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa ve açılışa katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban ile görüştü. Bakan Yanık, daha sonra beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Adana Üreten Kadınlar Birliği´ni ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'İNSANA HİZMETİ İDEOLOJİNİN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUZ'

Bakan Yanık, daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nin açılışını yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, dünya nüfusunun yaşlandığını, Türkiye´de her 10 kişiden 1´inin 65 yaş üstünde olduğunu söyledi. Bakanlık olarak 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden 1´inin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor. Biz, insana hizmeti, tüm ideolojilerin üzerinde görüyor, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını da bu anlayışla ele alıyor ve takip ediyoruz" diye konuştu.

'27 BİN 174 YAŞLIMIZA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ'

Yaşlıların ve özel gereksinimli vatandaşlar için birçok hizmeti devreye alacaklarını belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi. Bununla beraber sosyal yardımlarımızla da yaşlılarımızı destekliyor, 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında 765 binin üzerine yaşlımıza aylık 1536 TL maaş veriyoruz. 2002´de bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63´tü. 2022 itibarıyla bu sayıyı 166´ya yükseldi. 2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349 oldu. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz."

'TÜRKİYE 5 MİLYON SURİYELİYE SADECE MERHAMETİNDEN BAKMIYOR'

Açılışın ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi´ne geçen Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine ne zaman döneceğini sorması üzerine Bakan Yanık, "Orada inşallah güvenliği tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şu anda oraya gönderebileceğimiz bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım" diye cevap verdi.

'BİRAZ DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ'

Bakan Yanık, bu kadar insana boşuna kucak açmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda bizi sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, `Biz bunlara neden bakıyoruz´ diyor. Bunun bir de arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul´da, Ankara´da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Bizim insanımız ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Önce FETÖ´cü hainler ordudan ve emniyetten temizlendi. Sonra da terörü, kaynağında kuruttuk. Ülke içerisindeki terörist sayısı 200´ün altına düştü. Bu, tarihte görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinden en çok etkilenen bakanlık önce bizim bakanlığımız, sonra da İçişleri Bakanlığıdır. Biz çocuk ve kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarda bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak, bu bedele biraz katlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri, 2 binden fazla konvoyla, TIR´larla silah sevkiyatı yapıyor. Bu silahlar oradaki teröristlere gönderiliyordu. Biz orada, onlarla mücadele ediyoruz. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023´ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak."

Daha sonra Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hentbolcular, Bakan Yanık'a takımlarının formasını hediye etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-07 20:11:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.