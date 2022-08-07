Bakan Yanık: Suriyelileri peyderpey gönderiyoruz, 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık: Suriyelileri peyderpey gönderiyoruz, 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak

DHA

Bakan Yanık: Suriyelileri peyderpey gönderiyoruz, 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, "Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa ve açılışa katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban ile görüştü. Bakan Yanık, daha sonra beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Adana Üreten Kadınlar Birliği´ni ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'İNSANA HİZMETİ İDEOLOJİNİN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUZ'
Bakan Yanık, daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nin açılışını yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, dünya nüfusunun yaşlandığını, Türkiye´de her 10 kişiden 1´inin 65 yaş üstünde olduğunu söyledi. Bakanlık olarak 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden 1´inin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor. Biz, insana hizmeti, tüm ideolojilerin üzerinde görüyor, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını da bu anlayışla ele alıyor ve takip ediyoruz" diye konuştu.
'27 BİN 174 YAŞLIMIZA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ'
Yaşlıların ve özel gereksinimli vatandaşlar için birçok hizmeti devreye alacaklarını belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:
"Hedefimiz bu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi. Bununla beraber sosyal yardımlarımızla da yaşlılarımızı destekliyor, 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında 765 binin üzerine yaşlımıza aylık 1536 TL maaş veriyoruz. 2002´de bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63´tü. 2022 itibarıyla bu sayıyı 166´ya yükseldi. 2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349 oldu. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz."
'TÜRKİYE 5 MİLYON SURİYELİYE SADECE MERHAMETİNDEN BAKMIYOR'
Açılışın ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi´ne geçen Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine ne zaman döneceğini sorması üzerine Bakan Yanık, "Orada inşallah güvenliği tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şu anda oraya gönderebileceğimiz bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım" diye cevap verdi.
'BİRAZ DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ'
Bakan Yanık, bu kadar insana boşuna kucak açmadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda bizi sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, `Biz bunlara neden bakıyoruz´ diyor. Bunun bir de arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul´da, Ankara´da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Bizim insanımız ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Önce FETÖ´cü hainler ordudan ve emniyetten temizlendi. Sonra da terörü, kaynağında kuruttuk. Ülke içerisindeki terörist sayısı 200´ün altına düştü. Bu, tarihte görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinden en çok etkilenen bakanlık önce bizim bakanlığımız, sonra da İçişleri Bakanlığıdır. Biz çocuk ve kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarda bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak, bu bedele biraz katlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri, 2 binden fazla konvoyla, TIR´larla silah sevkiyatı yapıyor. Bu silahlar oradaki teröristlere gönderiliyordu. Biz orada, onlarla mücadele ediyoruz. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023´ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak."
Daha sonra Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hentbolcular, Bakan Yanık'a takımlarının formasını hediye etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-07 20:11:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ...
Adana'da deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı projesine ÇKA'dan onay
YEREL HABERLER Adana'da deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı ...
Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ...
2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de rehin aldı
YEREL HABERLER 2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu:
AK Parti'li Çelik: CHP gerçekten samimi helalleşirse, bunu takdir ederiz
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik: CHP gerçekten samimi helalleşirse, ...
Adana'da kasapta 2 kayınbiraderini silahla yaralayan, 1 kadını rehin alan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kasapta 2 kayınbiraderini silahla yaralayan, ...
Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Adana'da kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Sarıçam Belediyesi ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Sarıçam Belediyesi ...
AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi (2)
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Mahalle Buluşmaları"nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Mahalle ...
Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan engelliye esnaf yardım etti
YEREL HABERLER Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan ...
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da gündeme ilişkin ...
Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi
Berk Yıldız, Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Berk Yıldız, Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.