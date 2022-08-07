16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da 10 katlı binanın 3´üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini ailesi buldu.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi´nde saat 22:00´da meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay´dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.
CESEDİ AİLESİ BULDU
Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3´üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş´in ailesi, bahçe kısmında İbiş´in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş´in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş´in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-07 23:55:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.