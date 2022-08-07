16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da 10 katlı binanın 3´üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini ailesi buldu.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi´nde saat 22:00´da meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay´dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.

CESEDİ AİLESİ BULDU

Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3´üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş´in ailesi, bahçe kısmında İbiş´in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş´in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş´in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-08-07 23:55:08



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