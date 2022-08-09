Eve alkollü geldi, tartıştığı Elif Nur'u tabancayla başından yaraladı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da eve alkollü gelen Ahmet Çakar, tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Nur Doğan´ı başından tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın hayati tehlikesi sürerken, Çakar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 7 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Ahmet Çakar ile dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Nur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri duvardan sekip Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, Çakar ise kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-09 09:55:38



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