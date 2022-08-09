(YENİDEN) Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları



ADANA, (DHA)Toroslar EDAŞ, Adana´da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, Adana´da hizmet verdiği 12 bin 540 trafo ve 35 bin 614 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli´de 7.826 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 15 trafo ile 191 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.821 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.KENTTE 1.293 YENİ AYDINLATMA ARMATÜRÜNÜN MONTAJINI DA TAMAMLADIAdana´da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 78 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1.293 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 84 elektrik panosu ve 25 trafo merkezi montajı da tamamlandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez

2022-08-09 10:38:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.