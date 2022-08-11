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Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

DHA

Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı


Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden çıktığı öğrenilen Ahmet Yıldırım yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Muhammet Y. ve Fırat Y.'nin yaralandığı belirledi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-11 01:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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