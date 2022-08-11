Klima montajı yaparken 4'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, klima montajı yapan Oğuz Aşçılar, iş merkezinin 4'üncü katından zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya montajcısı Oğuz Aşçılar, arkadaşıyla çağrıldıkları iş merkezine giderek 4'üncü kata çıktı. Aşçılar, klima montajı yapmak için binanın dış cephesine geçti. Sandalyenin üzerine çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aşçılar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Aşçılar'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-11 17:33:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.