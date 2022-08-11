Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞ

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-08-11 22:53:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.