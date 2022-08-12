Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Seyhan Baraj Gölü´nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yelkenliden düşüp, suda kaybolan Mehmet Davran´ın (60) cansız bedeni, 30 metre derinlikte bulundu. Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran´ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Davran´ın eşi Sema Davran, "İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek ağladı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü´nde meydana geldi. Mehmet Davran ile kardeşi Metin Davran´ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Suya düşen kardeşlerden Mehmet Davran bu sırada fenalaştı. Ağabeyini kurtarmak isteyen Metin Davran, rüzgar ve dalgalar yüzünden başarılı olamadı. Mehmet Davran gözden kaybolurken, Metin Davran da yelkenliye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Tekneyle kurtarılan Metin Davran, kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi yaptığı çalışmada Mehmet Davran´ı bulamadı.

`İÇİM YANIYOR´ DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Su Altı Grup Amirliği´ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekneyle açılarak arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Yapılan çalışmada Mehmet Davran´ın, cansız bedeni 30 metre derinlikte bulundu. Haberi alıp, bölgeye gelen Davran´ın eşi Sema Davran´ın, "İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.

Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-12 12:50:46



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