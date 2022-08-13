Tartıştığı ev sahibi ile 2 kardeşini vuran şüpheli tutuklandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, cam kırma meselesinden tartıştığı ev sahibi Nurettin (37) ile kardeşleri Yakup (24) ve Yunus (26) Bozkurt´u tabancayla yaralayan Serhat Yüksekyayla (23) yakalandı. İfadesinde, Bozkurt´un evden çıkarmak istediği için kardeşleriyle pencere camını kırdıklarını ve kendisini korumak için tabancayla ateş açtığını öne süren Yüksekyayla tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Evin 2´nci katında oturan Serhat Yüksekyayla´nın pencere camına, iddiaya göre, taş isabet etti. Alt katta oturan ev sahibi Nurettin Bozkurt da sesi duyunca yukarı çıktı. Bozkurt, kiracısı Yüksekyayla´ya "Eve zarar verdin. Bu camı sen yaptıracaksın" dedi. Yüksekyayla ise camı kendisinin kırmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Nurettin Bozkurt´un kardeşleri Yakup ve Yunus Bozkurt'un da gelmesiyle tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüksekyayla, evdeki tabancayla ateş açıp, Bozkurt kardeşleri yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Yakup ve Nurettin Bozkurt´un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Serhat Yüksekyayla´nın yakalanması için çalışma başlattı. Yüreğir'in Çamlıbel Mahallesi´ndeki evde saklandığı belirlenen Yüksekyayla, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yüksekyayla, ifadesinde, Nurettin Bozkurt´un evden çıkarmak istediği için kardeşleriyle pencere camını kırdıklarını ve kendisini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksekyayla, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-13 09:56:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.