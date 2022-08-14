Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan (Dk. 85 Semih), Ndiaye (Dk. 79 Stambouli), Onyekuru, Belhanda (Dk.79 Bjarnason), Akintola (Dk.79 Yusuf), Assombalonga (Dk. 64 Balotelli)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin (Dk. 45+1 Cofie), Kerem (Dk.71 Angielski), Ulvestad, Gradel, Erdoğan (Dk. 71 N´Jie), Yatabare (Dk.46 James),
GOLLER: Dk. 41 Belhanda, Dk. 51 Onyekuru, Dk. 70 Akintola (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Rakitskyi, Belhanda (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 2´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Demir Grup Sivasspor´u 3-0 mağlup etti.
17´nci dakikada Adana Demirspor´un atağında Svensson´un defans arkasına gönderdiği topla buluşan Assombalonga, topu Belhanda´ya bıraktı. Belhanda´nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
18´inci dakikada Adana Demirspor´da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisine yerden gönderdi. Arka direkte Assombalonga topa dokunamayınca mutlak gol fırsatı kaçmış oldu.
21´inci dakikada Rodrigues´in defans arkasına gönderdiği topu alan Onyekuru, kontrol edip hızla ceza sahasına girip şut çekti. Onyekuru´nun şutunda top kaleci Muammer´den kornere çıktı.
41´inci dakikada Rakitskyi´nin pasında topu kontrol eden Belhanda´nın, ceza yayı üzerinden çektiği şut sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
51´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola´yı gördü. Akintola´nın ortasıyla buluşan Onyekuru´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
63´üncü dakikada Ulvastad´ın pasıyla buluşan James, kaleyi görür görmez aşırtma vuruş yapmak istedi ancak top az farkla auta çıktı.
70´inci dakikada Adana Demirspor atağında Onyekuru, defans arkasına sarkan Balotelli´yi gördü. Balotelli´nin pasıyla arka direkte buluşan Akintola meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma Adana Demirspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-13 23:59:54
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