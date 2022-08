Evcil hayvanlarda 'böcek ısırması ve sokma' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Çukurova´da böcek, akrep, kene, yılan gibi canlıların evcil hayvanları ısırması ve sokması vakaları artış gösterdi. Bu tür hayvanların temmuz sonu ve ağustos başında agresifleştiğini söyleyen veteriner hekim Mete Betin,"Isırma ve sokma vakasında evcil hayvan sahibi en geç 30 dakika ya da 1 saat içinde veteriner kliniğine gitmelidir. Yayla, sahil, odunluk ya da ormanlık alanlarda evcil hayvanlarını gezdirenler dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde evcil hayvanlarını kaybedebilirler" dedi.

Yazın kavurucu sıcaklarıyla ünlü Çukurova´da böcek, akrep, kene, yılan gibi canlıların evcil hayvanları ısırma ve sokma vakaları artış yaşanıyor. Bu tür hayvanların temmuz sonu ve ağustos başında agresifleştiğini söyleyen veteriner hekim Mete Betin, uyarılarda bulundu. Betin, son olarak estetisyen eğitmeni Aynur Erdem´in akrep sokması şüphesiyle kliniğine getirilen kedisini zamanında müdahaleyle kurtardıklarını anlattı. 'Şaşı' adlı kedinin sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydeden Betin, zamanında müdahalenin öneminin altını çizdi.

`GEZDİRDİĞİNİZ BÖLGEYE DİKKAT EDİN´

Isırma ve sokma vakalarında evcil hayvanı veteriner kliniğine getirmenin şart olduğunu dile getiren Betin, diğer türlü gereken tıbbi müdahalenin eksik kalacağını söyledi. Hayvanların gezdirilirken iyi gözlemlenmesi gerektiğini anlatan Betin, "Isırılan ve sokuyan evcil hayvan o an sıçrayabilir, çığlık atabilir. Bunu gören sahibi ise hızlı bir şekilde o bölgeyi soğuk tutarak bir veteriner kliniğine gitmelidir. 30 dakika ya da 1 saat içinde süreç işlemelidir. Hatta bazı vakalarda sokulan yer kalbe yakınsa ölüm 10 dakikada dahi gerçekleşebiliyor. Böceğin soktuğu anı gözden kaçıranlar ise evcil hayvanlarında ani sıçrama, kasılma, titreme, ağız köpürmesi gibi belirtiler görürse bu durumdan şüphelenip uzmana başvurmalıdır. Yayla, sahil, odunluk, ya da ormanlık alanlarda evcil hayvanlarını gezdirenler dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde böcek sokması sonucu evcil hayvanlarını kaybedebilirler. Gezdirdiğiniz bölgeye dikkat edin" diye konuştu.

`BİZ ŞANSLIYDIK, ÇABUK FARK ETTİK´

Estetisyen eğitmeni Aynur Erdem ise olay sonrası kedisini kaybedeceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu söyleyerek "Annemlerin bahçeli evine gitmiştik. Kedim Şaşı bahçede dolaşıyordu. Bir anda sıçradığını fark ettim. Üzerinden akrebe benzeyen bir hayvan düştü. Hemen veteriner kliniğine getirdim. Şu an durumu iyi. Bundan sonra dışarıya çıkarırken daha kontrollü olacağım. Biz şanslıydık, çabuk fark ettik ama her zaman iyi sonuçlanmayabilir. Bahçe ya da park gibi yerlerde kimse köpeğinden, kedisinden gözünü ayırmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

