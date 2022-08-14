Adana'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi

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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)-ADANA'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki domatesler çevreye saçıldı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Ceyhan-Kadirli kara yolu Ayşehoca mevkisinde meydana geldi. Sadık Başdoğan'ın kullandığı 80 LL 896 plakalı domates yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan sürücü Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyondan yere dökülen domatesler ise görevlilerce toplandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-08-14 12:28:27



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