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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor - Tuzlaspor: 1 - 1

DHA

Adanaspor - Tuzlaspor: 1 - 1


ADANA,(DHA) - STAT: Yeni Adana 
HAKEMLER: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay Yiğithan Güveli (Dk. 87 Evren Korkmaz), Benasser, Ahmethan Köse (Dk. 60 Lamin Jallov), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın), Hakkı Türker, Burak Çoban, Burak Can Çamoğlu, Roche, Emre Kaplan, Sacko
TUZLASPOR: Emre Koyuncu  Mayingila Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Öner), Adeniyi, Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Tarık Çamdal, Bünyamin Yürür, İbrahim Has, Gökhan Akkan, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman)
GOLLER: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor) Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Yiğithan Güveli, Hadi Sacko (Adanaspor) Gökhan Akkan (Tuzlaspor) Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. 30'uncu dakikada Adanaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Sacko ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
37'nci dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşup, ceza sahasına doğru hareketlenen Adeniyi'nin sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top, direğin dibinden auta çıktı. 
45+1'inci dakikada Tuzlaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mata, kaleci Hasan Hüseyin'den topu kurtardıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-1.
60'ncı dakikada gelişen Adanaspor atağında Hakkı'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta gitti. 
80'inci dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mata'nın ortasını yaptı. Savunmadan seken top Adeniyi'nin önünde kaldı. Adeniyi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta, Hasan Hüseyin gole izin vermedi. 
90+4''üncü dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında savunma arkasına sarkan Jallow, kaleci Emre Koyuncu ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren Jallow, müsait durumdayken yaptığı vuruşta topu yandan auta gönderdi.DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)
2022-08-15 21:42:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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