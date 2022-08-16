Polisten kaçıp, yola silah atan şüpheliler, takip sonucu yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan ve yola 2 adet tabanca atan 3 şüpheli, takip sonucu yakalandı.



Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda saat 01.30 sıralarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, içinde 3 kişi bulunan 06 FH 5795 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Atatürk Caddesi'nde kaçışını sürdüren şüpheliler, polisin takibi sırasında yola 2 adet tabanca attı. Ziyapaşa Bulvarı ve ardından D-400 Karayolu'na çıkan sürücü, Yüreğir ilçesine geçiş yaptı. Kozan Bulvarı'na dönen sürücü, Selahattin Eyyübi Mahallesi ara sokaklarında önünü kesen ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Otomobilden indirilen şüpheliler, kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, kaçtıkları otomobil ile birlikte Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin takip sırasında Atatürk Caddesi'ne attığı 2 tabancanın kurusıkıdan bozma olduğu saptandı. Silahlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-08-16 04:52:55



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