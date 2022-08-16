Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanan Fesih Koyun (39) hayatını kaybetti. Koyun'u otomobille hastaneye götüren 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Fesih Koyun ile sokakta karşılaştığı M.E. (19) ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kişi, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli, ağır yaralanan Fesih Koyun'u daha sonra otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, hastanede şüpheli tavırlar sergileyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 2 kişi, burada Fesih Koyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-08-16 09:20:41



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