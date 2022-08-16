

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Aytaç Avşar (39), tek katlı metruk evde ölü bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı metruk eve girenler içeride bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibi, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aytaç Avşar olduğu tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, vücudunda herhangi bir darp veya yara bulunmayan Avşar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-08-16 10:01:03



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