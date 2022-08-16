CHP'li Şevkin: Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Şevkin: Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir

DHA

CHP'li Şevkin: Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir


ADANA, (DHA)CHP Adana Milletvekili, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, 1939'daki Erzincan depreminden bugüne kadar yaşanan sarsıntılarda 100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir" dedi. 
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Jeoloji Yüksek Mühendisi Şevkin, 45 saniye süren 1999 Marmara depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "1939 yılında Erzincan'da meydana gelen depremde tam 40 bin canımızı yitirmiştik. Daha sonra 1944, 1947, 1957, 1967 ve 1999'a kadar olan depremlerde ne yazık ki 100 bine yakın vatandaşımızı kaybettik" diye konuştu. 
'80 İLÇEMİZ DOĞRUDAN FAY ZONLARI ÜZERİNDE'
1999 depreminden sonra 'kentsel dönüşüm' ve 'yapı denetimi' diye birtakım düzenlemeler olduğunu ancak bunların gerçek anlamda hayata geçirilemediğini savunan Şevkin, "Ne yazık ki daha çok rant odaklı yapılanmalar oldu. 1999 depreminden sonra İzmir'de 117 vatandaşımızı, Elazığ'da 41 vatandaşımızı yitirdiğimiz deprem olgusuyla karşılaştık. Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir. Bu olay siyasi bir olay değildir. Deprem ve diğer doğal olaylar insan eliyle afete dönüşmektedir çünkü yerleşim alanlarımızı doğru seçmiyoruz. 20'ye yakın ilimiz 502 mahalle ve köyümüz ve 80 ilçemiz doğrudan fay zonları üzerinde bulunuyor. Resmi binaların birçoğu da bu fay zonları üzerinde cazibe merkezi haline getirilmiş durumda. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. İzmir depreminden sonra kurulan TBMM Deprem Komisyonu'nda tam 522 sayfalık bir üretim yapıldı. 268 maddelik önermeler sunuldu. Ne yazık ki bu da kağıt üzerinde kalıyor, hayata geçmiyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA
2022-08-16 13:29:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde ölü bulunan çocuğu babası 'Uyuyor' diye bırakmış
YEREL HABERLER Otomobilde ölü bulunan çocuğu babası 'Uyuyor' diye ...
Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla ...
Silahlı saldırıda öldü, eski sevgilisinin alt komşusu tarafından vurulduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda öldü, eski sevgilisinin alt komşusu ...
Metruk evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Metruk evde ölü bulundu
Parktaki kameriyede ölü bulundu
YEREL HABERLER Parktaki kameriyede ölü bulundu
Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda ...
Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu
Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Adana’da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana’da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Adana’da metruk binada ceset bulundu
YEREL HABERLER Adana’da metruk binada ceset bulundu
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı / ...
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 ...
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli ...
Polisten kaçıp, yola silah atan şüpheliler, takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçıp, yola silah atan şüpheliler, takip ...
Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli ...
Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, ...
Adanaspor - Tuzlaspor: 1 - 1
YEREL HABERLER Adanaspor - Tuzlaspor: 1 - 1
Adanaspor-Tuzlaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor-Tuzlaspor maçının ardından
Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi
YEREL HABERLER Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden ...
Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.