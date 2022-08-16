CHP'li Şevkin: Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir



ADANA, (DHA)CHP Adana Milletvekili, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, 1939'daki Erzincan depreminden bugüne kadar yaşanan sarsıntılarda 100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir" dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Jeoloji Yüksek Mühendisi Şevkin, 45 saniye süren 1999 Marmara depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "1939 yılında Erzincan'da meydana gelen depremde tam 40 bin canımızı yitirmiştik. Daha sonra 1944, 1947, 1957, 1967 ve 1999'a kadar olan depremlerde ne yazık ki 100 bine yakın vatandaşımızı kaybettik" diye konuştu.

'80 İLÇEMİZ DOĞRUDAN FAY ZONLARI ÜZERİNDE'

1999 depreminden sonra 'kentsel dönüşüm' ve 'yapı denetimi' diye birtakım düzenlemeler olduğunu ancak bunların gerçek anlamda hayata geçirilemediğini savunan Şevkin, "Ne yazık ki daha çok rant odaklı yapılanmalar oldu. 1999 depreminden sonra İzmir'de 117 vatandaşımızı, Elazığ'da 41 vatandaşımızı yitirdiğimiz deprem olgusuyla karşılaştık. Depremde siyaset üstü davranılması gerekmektedir. Bu olay siyasi bir olay değildir. Deprem ve diğer doğal olaylar insan eliyle afete dönüşmektedir çünkü yerleşim alanlarımızı doğru seçmiyoruz. 20'ye yakın ilimiz 502 mahalle ve köyümüz ve 80 ilçemiz doğrudan fay zonları üzerinde bulunuyor. Resmi binaların birçoğu da bu fay zonları üzerinde cazibe merkezi haline getirilmiş durumda. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. İzmir depreminden sonra kurulan TBMM Deprem Komisyonu'nda tam 522 sayfalık bir üretim yapıldı. 268 maddelik önermeler sunuldu. Ne yazık ki bu da kağıt üzerinde kalıyor, hayata geçmiyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2022-08-16 13:29:52



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