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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı

DHA

Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da baz istasyonundan iç ve dış klima ünitesini çalıp, otomobil ile polisten kaçan Ramazan İ. ve İsmail A., takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin çaldığı iddia edilen malzemeler ise otomobilin arka koltuğunda ele geçirildi.Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki bir baz istasyonunun iç ve dış klima ünitesini söküp, otomobilin arka koltuğuna koyan 2 şüpheli, daha sonra araçla bölgeden ayrıldı. Hırsızlık olayına gören bir vatandaşın, 2 kişinin klima çalıp, 01 TP 692 plakalı otomobil ile uzaklaştığı yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık şüphelilerinin kaçtığı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) TAG Otoyolu Adana Şehir Hastanesi'nden çıkış yaptığı belirlendi. Otomobilin, Çukurova Üniversitesi yakınında tekrar PTS tarafından saptaması üzerine aracın geçiş güzergahlarında önlem alındı. Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde otomobili seyir halindeyken tespit eden devriye ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Gültepe Mahallesi ara sokaklarında izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. İNŞAATTA YAKALANDI
Yaya olarak kaçan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan yakalandı. İsminin İsmail A. olduğu öğrenilen ve daha önce hırsızlık kaydı da bulanan şüphelinin, başka bir suç nedeniyle 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Birkaç yüz metre uzaklıkta inşaata girerek saklanan diğer şüpheli de kıskıvrak yakalandı. İsminin Ramazan İ. olduğu saptanan şüpheli ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Öte yandan şüphelilerin terk ettiği otomobili inceleyen polis, baz istasyonundan çalınan iç ve dış klima ünitesini aracın arka koltuğunda buldu. 2 şüpheli ve otomobil, Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. 
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-08-17 04:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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