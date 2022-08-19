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'Geliyorum' diyen cinayetin belgesi mahkemede

DHA

'Geliyorum' diyen cinayetin belgesi mahkemede


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da eski eşi Şükriye Gür´ü (32) 12 bıçak darbesiyle öldüren imalat ve bakım personeli Ümit Sevinç (41), hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Sevinç ve Gür´ün kızları A.S. (15), babasının annesine kıskançlık nedeniyle sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Sevinç´in cinayetten 4 ay önce eşi ve çocuklarının bulunduğu evin kapısına dayandığı anlara ait kamera görüntüsü de delil olarak mahkemeye sunuldu. 
Olay, 6 Nisan´da Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi´nde meydana geldi. Şükriye Gür bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye eski eşi Ümit Sevinç ile birlikte gitti. İkili, hastaneden çıkınca Gür´ün yaşadığı eve geçti ve burada tartışma çıktı. Ümit Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla Gür´ü defalarca bıçakladıktan sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Şükriye Gür´ün öldüğünü belirledi. Yaralanan Ümit Sevinç ise hastaneye kaldırıldı. Sevinç, tedavisinin ardından tutuklandı.
`ŞÜKRİYE´Yİ DE KENDİMİ DE KESTİM´
Adana 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde Ümit Sevinç hakkında `Kastan öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Sevinç duruşmada, eşini, ağabeyinin oğluyla mesajlaşırken gördüğünü iddia ederek, "Yeğenimle cinsel içerikli yazıştığını gördüm. Bunun üzerine boşandık. Fakat konuşmaya devam ettik. Onun çalıştığı yerde işe başladım. Bir gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittik. Akşamında onun evine döndük. Otururken birileriyle yazışıyordu. Telefonuna bakınca 7-8 erkekle cinsel içerikli konuştuğunu gördüm. Mutfaktan bıçak aldım. O sırada şuurumu kaybetmiştim. Kendime geldiğimde 112´yi aradım. Daha sonra kayınvalidemi arayıp 'Şükriye´yi de kendimi de kestim' dedim" dedi.
`BAKKALA BORÇ YAPTI DİYE ANNEMİ DÖVMÜŞTÜ´
Gür ve Sevinç´in duruşmada dinlenen kızları A.S. ise babasının yıllardır annesine kıskançlık nedeniyle şiddet uyguladığını belirterek, "Bir gün annem bakkala 200 lira borç yaptığı için babam onu dövdü. Araya girdiğim için beni de itti ve dövmek istedi. Annemi defalarca banyoya kilitliyordu. Erkek kardeşime fiziksel bize de psikolojik şiddet uyguluyordu. Annemle kuaföre gittiğimizde kontrol etmek için bizi görüntülü arıyordu. Sürekli gereksiz kıskançlık yapıp anneme iftira atıyordu" diye konuştu.
`BURADAN GİTMEZSEN SENİ AFFETMEM BABA´
Öte yandan Ümit Sevinç´in boşanmadan önce çocuklarını da yanına alarak annesinin evine giden Şükriye Gür´ün kapısına dayanıp zorla dışarı çıkmasını istediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cinayetten 4 ay önce çekilen ve mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerde A.S.´nin, kapıyı açması için bağıran babasına ağlayarak, "Eğer buradan gitmezsen seni bir daha hiç affetmem. Seni çok seviyorum ama buradan şimdi git. Sakin ol baba lütfen bağırma" dediği görüldü.
`KENDİNİ KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR´
Duruşmanın ardından DHA´ya konuşan Şükriye Gür´ün annesi Hürü Gür, eski damadının mahkemede verdiği ifadenin yalandan ibaret olduğunu söyleyerek, "Kendini kurtarmak için yalan söylüyor. Benim kızım öyle bir anne değildi. O katil, sürekli alkol alan, uyuşturucu kullanan biriydi. Daha önce de bıçak çekmişti. Kızımı hiç rahat bırakmadı. Barışmak için yalvardı. Olmayınca öldürdü. Torunlarıma baktıkça, her gün ağlıyorum. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum" ifadesini kullandı.
Gür ailesinin avukatı Sinan Tumlukolçu ise sanığın tahrik ya da iyi hal indirimi almaması gerektiğini vurgulayarak, cinayetin canavarca hisle ve planlı işlendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-08-19 11:12:40

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