Adana´da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

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YANGIN, 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana´nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi´ndeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde saat 20.00´de çıkan yangın, ekiplerinin 4 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-08-21 00:26:52



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