Tıp fakültesini kazanan devlet korumasındaki Muhammed: Yurttaki arkadaşlarıma rol model oldum

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında yaşamını sürdüren ve bu yıl girdiği üniversite sınavında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammed Uğur (18), sınava hazırlık döneminde kendisine tüm imkanların sunulduğunu söyledi. Uğur, "Yurttaki arkadaşlarıma rol model olduğumu düşünüyorum çünkü ümitsiz bir vakayken, en alttan en üste tırmanışımı gördüler. Ellerinden geleni yaptıktan sonra devletimiz her türlü imkanı veriyor" dedi.

Kentte devlet koruması altındaki 13-18 yaş aralığındaki çocukların barındığı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşamını sürdüren Muhammed Uğur, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı´nda (YKS) önemli başarı örneği göstererek Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Adana Valisi Süleyman Elban, kendisini ziyaret eden Uğur´u sosyal medya üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşarak tebrik etti. Yakın zamanda üniversite kaydını yapmak için Giresun´a gidecek olan Uğur, duygularını DHA ile paylaştı. Hedefine ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Uğur, bundan sonra daha çok çalışmaya devam edeceğini söyledi.

`DEVLETİMİZ ÇOK GÜZEL İMKANLAR VERDİ´

Devlet koruması altında yaşamını sürdürürken ders çalışmakta hiç zorlanmadığını anlatan Muhammed Uğur, kendisine en iyi imkanların sağlandığını belirtti. Hedefinden bir an olsun vazgeçmediğini söyleyen Uğur, "Bu süreçte yurt müdürümüz Mustafa Metin ve grup sorumlumuz Harun Akburak bana çalışmam için gerekli ortamı sağladı. Devletimiz çok güzel imkanlar verdi. Hedefi koyduğum ilk günden itibaren kaynak kitap, özel ders gibi eğitim alanında ne istersem yardımcı oldular. Adana´nın en iyi etüt merkezlerinden birinde devletimizin desteğiyle eğitim gördüm. Hocalarım çok destek oldu. Yaşadığımız kurumdaki psikolog, çalışanlar her zaman beni motive etti" dedi.

Doktorluğu maddi kaygılar nedeniyle değil insan sağlığını düşündüğü için seçtiğini vurgulayan Uğur, "Yurdun yakınında bir hastane var. Orada bir doktorun hayatını kurtardığı hastanın yakınları tarafından aldığı tepkiler beni çok etkiledi. O gün doktor olmaya karar verdim. Hedefime de emin adımlarla ulaşacağım. Yurttaki arkadaşlarıma rol model olduğumu düşünüyorum çünkü ümitsiz bir vakayken en alttan en üste tırmanışımı gördüler. Ellerinden geleni yaptıktan sonra devletimiz her türlü imkanı veriyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti´ne, daha sonra Adana valimize, il müdürümüze, yurt müdürümüze ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

