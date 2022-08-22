Çardaktan düşüp belini kırdı, tedavi sonrası kontrole çekiciyle götürüldü (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ÇEKİCİ İLE GELDİ, HASTA NAKİL AMBULANSIYLA EVİNE GÖNDERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde bir süre önce çardaktan düşüp beli kırılan, kontrol amacıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne çekiciyle götürülen Ali Yücel'in işlemleri tamamlandı. Yücel, hasta nakil ambulansıyla evine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-08-22 17:33:54



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