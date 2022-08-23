Narenciye bahçelerinde hava destekli asayiş uygulaması



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'nın Yüreğir ilçesinde meyveleri olgunlaşmaya başlayan narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarının önlenmesi için 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve dronuyla uygulamaya havadan destek verildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçenin güneyindeki Doğankent ve Solaklı Mahallelerinde yer alan narenciye bahçelerinde hasat öncesi hırsızlık olaylarının önlenmesi için 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Meyveleri olgunlaşmaya başlayan narenciye bahçesine ekip araçları ve yaya olarak giren polislere helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 20 noktada gerçekleştirilen uygulamada bahçelerin çevresinden geçen yollarda trafik denetimi gerçekleştiren ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, arama yaptı. Bölgedeki diğer tarım ürünlerinin ekili olduğu tarlaların da çevresinde uygulama yapan ekipler, hırsızlara göz açtırmadı. Uygulama, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-08-23 23:35:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.