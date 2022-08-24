Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırmada, tabancaya ise rastlanmadı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-24 14:25:17



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