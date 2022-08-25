Atlı polislerden 'müdahale' tatbikatı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, toplumsal olaylarda, devriye hizmetlerinde ve spor müsabakalarında görev alan atlı polis birlikleri, ses ve sis bombası atılan tatbikatı başarıyla tamamladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi´ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği´nde görevli polisler, kentte izinsiz gösterilere müdahalenin yanı sıra mesire ve yürüyüş alanları gibi bölgelerde de devriye faaliyetlerinde görev alıyor. Atlı birlikler, spor müsabakalarında da stadyumların çevresinde taraftar olaylarına karşı devriye geziyor. Özellikle toplumsal olaylarda caydırıcı güç olarak kullanılan atlı polislerin, izinsiz gösteri yapan grupların çembere alınıp, dağıtılmasında da önemli rolü bulunuyor.

Olası eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen birlikler, merkezde uygulamalı olarak zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Görevli polisler temel at biniciliği ve ileri düzey binicilik eğitimleri alıyor. Düzenli olarak bakımları yapılan atlar ise havai fişek, sis ve ses bombası gibi etkenlerden etkilenmeden ve ürkmeden gruba müdahale edebilmesi için tatbikatlara katılıyor.

Grup amirliği yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikatta; ellerindeki çeşitli maddeleri atarak, gösteri yapan gruba atlı polisler müdahale etti. Senaryo gereği ses ve sis bombası atılan alanda atlı polislerin gruba müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı. Grubu çembere alıp dağıtan ekipler, gösteri düzenleyen kişileri gözaltı koridorundan geçirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-25 09:49:49



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