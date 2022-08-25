Engelli sporcunun yarış bisikletini çalmıştı; sokakta yürürken yakalandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, çocukken geçirdiği trafik kazasından sonra sol bacağı diz üstünden kesilen ve 3 yıl önce bisiklet sporuyla tanışıp, müsabakalara katılan Ahmet Dönmez'in (32) yarış bisikletini çalan Özkan Ö. (29), sokakta yürürken yakalandı. Suçlamayı reddeden Özkan Ö., adli kontrolle serbest kalırken, bisiklet ise Dönmez'e teslim edildi.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken, babası Gani Dönmez'in kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kalıp yaralandı ve sol bacağı diz üstünden kesildi. 3 yıl önce tanıştığı bisiklet sporuyla yeniden yaşama tutunan Dönmez, yurt genelinde çeşitli müsabakalara katıldı. Dönmez'in, 21 Ağustos´ta evinin önüne bıraktığı yarış bisikleti çalındı. Dönmez, tek pedallı bisikletini çalan kişinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

BİSİKLETLE YAKALANDI

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin; 'hırsızlık', 'yankesicilik', 'gasp' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kaydı olan Özkan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, Özkan Ö.´yü çaldığı bisikletle Fevzipaşa Mahallesi´nde yürürken yakaladı.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Özkan Ö., emniyetteki ifadesinde, bisikleti çaldığı iddiasını kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ö., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bisiklet ise Ahmet Dönmez'e teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-25 10:02:52



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