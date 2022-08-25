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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli sporcunun yarış bisikletini çalmıştı; sokakta yürürken yakalandı

DHA

Engelli sporcunun yarış bisikletini çalmıştı; sokakta yürürken yakalandı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, çocukken geçirdiği trafik kazasından sonra sol bacağı diz üstünden kesilen ve 3 yıl önce bisiklet sporuyla tanışıp, müsabakalara katılan Ahmet Dönmez'in (32) yarış bisikletini çalan Özkan Ö. (29), sokakta yürürken yakalandı. Suçlamayı reddeden Özkan Ö., adli kontrolle serbest kalırken, bisiklet ise Dönmez'e teslim edildi.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken, babası Gani Dönmez'in kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kalıp yaralandı ve sol bacağı diz üstünden kesildi. 3 yıl önce tanıştığı bisiklet sporuyla yeniden yaşama tutunan Dönmez, yurt genelinde çeşitli müsabakalara katıldı. Dönmez'in, 21 Ağustos´ta evinin önüne bıraktığı yarış bisikleti çalındı. Dönmez, tek pedallı bisikletini çalan kişinin yakalanması için polise şikayette bulundu.
BİSİKLETLE YAKALANDI
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin; 'hırsızlık', 'yankesicilik', 'gasp' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kaydı olan Özkan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, Özkan Ö.´yü çaldığı bisikletle Fevzipaşa Mahallesi´nde yürürken yakaladı.
SERBEST KALDI
Gözaltına alınan Özkan Ö., emniyetteki ifadesinde, bisikleti çaldığı iddiasını kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ö., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bisiklet ise Ahmet Dönmez'e teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-25 10:02:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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