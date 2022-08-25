Montella´dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki



ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçında hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 4´üncü hafta karşılaşmasında evinde Ümraniyespor´u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını Fenerbahçe karşısındaki mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

"BİZE ZORLUK YAŞATIYOR"

Maçtaki hakem yönetiminden memnun olmadığını dile getiren Montella, "Sadece bir kez olduğunda belki sinirlenebilirsiniz ancak futbolda böyle şeyler var. VAR sisteminin olduğu bir ortamda böyle şeyleri nasıl göremediğimizi anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela Szalai´nin pozisyonunda farklı bir spor branşından gelen hareket ve dolayısıyla bir faul vardı. Hiçbir şekilde ciddiye alınmadı ve bu bize zorluk yaşatıyor. Bu konu üzerinde pek fazla tartışmaya gerek yok" dedi.

"KALECİ, TOPU 20 SANİYEDEN FAZLA TUTTU"

Montella, Fenerbahçe maçında kalecinin topu oyuna geç soktuğunu belirterek, "FIFA´nın yürürlüğe koyduğu kurallar dahilinde kaleciler, topu eline aldığında 6 saniye kuralı vardır. Bazen bu süre 7-8 saniye olur, bunu anlayışla karşılarız. Ama rakip kaleci birçok pozisyonda topu 20 saniyeden fazla elinde tuttu. O durumda aslında çift vuruş verilmesi gerekiyor ceza sahası içinde. Bunu hiç görmedik ve bu tarz şeyleri anlayamıyorum" diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerinin, yeni futbolcuları olmasına rağmen; ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Montella, "Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı, aslında bize birçok sorunun yanıtını verecektir. Çünkü üç maçını iyi bir şekilde tamamlamış, kolektif anlamda savunma yapabilen bir rakibe karşı oynayacağız. Biz çalışıp hazırlanacağız, adım adım ilerleyerek, kendi hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Teknik direktör Montella'nın açıklamalarından ardından antrenman, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma ve pas antrenmanının ardından, Ümraniyespor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-08-25 14:59:52



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