Adana Demirspor - Ümraniyespor: 1-0

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Tayyip, Samet, Onyekuru (Dk. 81 Semih), Bjarnason (Dk. 60 Belhanda), Akintola (Dk. 72 Yusuf), Ndiaye, Svensson, Dzyuba (Dk. 46 Balotelli), Rodrigues, Stambouli (Dk. 59 Gökhan)
ÜMRANİYESPOR: Serkan Lenjani (Dk. 72 Gheorghe), Sackey, Serkan Göksu, Metehan (Dk. 63 Onur), Avounou, Oğuz, Bettaieb (Dk. 46 Umut), Allyson, Mrsic (Dk. 46 Kartal), Glumac
GOLLER: Dk. 6 Rodrigues (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor) Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig'in 4´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor´u 1-0 mağlup etti.
6´ncı dakikada Adana Demirspor´da Ndiaye´nin pasında topu ceza sahası dışında kontrol eden Rodrigues kaleye sert şut çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
14´üncü dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Rodrigues, defans arkasına sarkan Akintola´yı gördü. Topla buluşan Akintola, topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak kaleci Serkan, gole izin vermedi.
22´nci dakikada Ümraniyespor´un atağında Lenjani soldan ortaladı. Ceza alanında topa yükselen Avounnou´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
38´inci dakikada Adana Demirspor´da Ndiaye, Rodrigues´e pasını gönderdi. Rodrigues´in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
52´nci dakikada Ümraniyespor atağında Avounou soldan gönderdiği topa dokunamayan Metehan, mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.
64´üncü dakikada Ümraniyespor´da Avounou´nun ceza sahasına ortasında Serkan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
67´nci dakikada Kartal´ın ceza yayından sağ ayağıyla vurduğu sert şut, kaleci Ertaç´ta kaldı.
74´üncü dakikada Adana Demirspor´da Gökhan, pasını Yusuf´a gönderdi. Yusuf sağdan ceza alanına girdi ve yerden gönderdi. Onyekuru´dan önce Ndiaye araya girip altıpastan topu auta attı ve mavi-lacivertliler mutlak golden oldu.
78´inci dakikada Serkan sağ kanattan ikinci direğe orta açtı. Umut´un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşma Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-08-27 23:56:40
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