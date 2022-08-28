Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, gece Seyhan Baraj Gölü´ndeki yüzen barakadan suya giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzerken gözden kaybolan Vedat Dalkılıç´ın (30) cansız bedenleri bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı´nda gece saatlerinde yürüyüş yapanlar, Seyhan Baraj Gölü´nden çığlıklar geldiğini duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, göl kıyısında erkeğe ait kıyafetler gördü. Bölgeye su altı polisi sevk edildi. Arama-kurtarma botuyla yapılan çalışmada, suya giren kişi bulunamadı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra göldeki yüzen barakada alkol alarak suya girdiği iddia edilen İbrahim Taner Fındık da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisi, gölde arama yaptı ancak Fındık´a ulaşamadı. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yüzen barakadan suya giren Fındık ile diğer kişinin cesetlerini buldu. Kıyıya çıkarılan diğer cesedin, Vedat Dalkılıç´a ait olduğu belirlendi. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-28 11:17:25
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