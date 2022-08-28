Polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da sokakta yürürken polisin `dur´ ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O. (39), S.A.´yı (14) rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi´nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sokakta şüphelendiği Kadir O.´ya `dur´ ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi. Şüpheli Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.´yı rehin aldı. Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.´yu gözaltına alıp, S.A.´yı kurtardı. Kadir O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-08-28 19:51:42
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