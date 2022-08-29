Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Baklalı Mahallesi sapağında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen yaralılar M.K. ve yanındaki 3 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

2022-08-29 05:16:39



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