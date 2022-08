SGK Adana İl Müdürü Canbolat: Değişen sistemle `hasta bezi´ sahteciliği iddiaları ortadan kalktı

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Canbolat, 1 Temmuz´da yapılan değişikle `yetişkin ve çocuk hasta alt bezi´ ücretlerinin bizzat hasta ya da hasta yakınının hesabına yatırıldığını belirterek, "Eski sistem hakkında bazı yakınmalar vardı. Bazı reçetelerin eksik karşılandığı ya da sahte rapor kullanıldığı iddia ediliyordu. Kurumun yaptığı değişiklikle bu iddialar ortadan kalktı" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Temmuz 2022´de yürürlüğe giren düzenleme sonrası hasta bezleri bedellerini, aylık olarak hasta ya da hasta yakınının banka hesabına ödemeye başladı. Düzenleme öncesi sadece sözleşmeli medikallerden ve eczanelerden alınan hasta bezlerini artık vatandaşın isteği yerden alabilmesinin önü açıldı. Bununla birlikte hasta bezi temini için iki ayda bir reçete düzenlenmesi uygulaması da kaldırıldı. Vatandaşlar online başvuru yaparak hızlı bir şekilde ödemelerini alabilme imkanı buldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, sistemin faydalarını anlattı.

`SAHTE RAPOR, EKSİK REÇETE YAKINMALARI VARDI´

Hasta bezi ihtiyacı olan vatandaşların bu değişiklikle birlikte çok daha kolay bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanabildiğini söyleyen Canbolat, değişikliğe gidilmesinin çeşitli sebepleri olduğunu belirtti. Daha önceki sistemden birçok vatandaşın şikayetçi olduğunu anlatan Canbolat, "Eski sistem hakkında bazı yakınmalar vardı. Bazı reçetelerin eksik karşılandığı ya da sahte rapor kullanıldığı iddia ediliyordu. Kurumun yaptığı değişiklikle bu iddialar ortadan kalktı. Artık her şey online sistemle yürütülüyor. E-rapor üzerinden sistem işliyor. Vatandaş, SGK´nın `medula´ sistemi üzerinden online başvuru yapıp ödemesini alabiliyor. Ücreti aldıktan sonra dilediği yerden hasta bezini satın alıyor. Burada aylık olacak şekilde yetişkinler için 263 TL, çocuklar için 190 TL ödeme yapılıyor" dedi.

`KURUMA GELMEDEN RAHATÇA BAŞVURABİLİYORLAR´

Birçok hasta veya yakınlarının kuruma gelip dilekçeyle başvuru yaptığına dikkat çeken Canbolat, bunun gerekli olmadığını, vatandaşların hiç yorulmadan ve kuruma gelmeden internet üzerinden başvuru yapabileceğini kaydetti. İnternet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerinin girilerek başvurunun tamamlanabildiğini hatırlatan Canbolat, "Bu bilgiler girildikten sonra zaten kişiyle ilgili rapor varsa sistemde çıkıyor. O andan itibaren her ay düzenli olarak ödeme başlıyor. Böylelikle vatandaş dilekçe doldurmakla uğraşmamış oluyor. Raporu son bulan hastanın ise yenilemenin ardından ödemesi tekrar devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

