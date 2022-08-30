Çukurova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu



Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK-Soner AYDINİzzet NAZLI-İbrahim EMÜL/ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE, (DHA)ADANA, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı´ndaki törene Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6´ıncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Atatürk Parkı´nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün anıtına çelenk konuldu. Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı Garnizon Komutanlığı´nda görevli Üsteğmen Aykut Arslan yaptı. Katılımcılar, 30 Ağustos şiirlerinin okunmasından sonra halk oyunları grubunun gösterisini seyretti. Daha sonra '30 Ağustos 2022 Büyük Zaferin Yüzüncü Yılı' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Kutlamalar, askerlerin ve askeri araçların geçit töreniyle sona erdi.

MERSİN'DE COŞKULU KUTLAMA

Mersin'deki kutlamalar ise sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Etkinlik, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kültür Merkezi'nde kamu görevlileri ve vatandaşların tebriklerini kabul etmesiyle sürdü. Tebriklerin ardından tekrar Cumhuriyet Alanı'na geçen Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, askeri araç üzerinde tören alanındaki vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı. Konuşmanın ardından jandarma komando birliği ve halk oyunları ekibi gösteri sunarken, tören resmi geçidin tamamlanmasıyla sona erdi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki kutlamalarda ise Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Vali Rahmi Doğan şeref defterini imzaladı. Vali Rahmi Doğan daha sonra, valilik makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ile beraber tebrikleri kabul etti. Tören, Antakya ilçesindeki Gündüz Caddesi´nde düzenlenen geçit töreni ile son buldu.

OSMANİYE'DE YOĞUN İLGİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Osmaniye'de ise Devlet Bahçeli Meydanı´ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene; Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı´na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından, Vali Erdinç Yılmaz tarafından Şeref Defteri imzalandı. Daha sonra Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yapılan törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askeri birlikler ve zırhlı araçların geçişleri ilgiyle izlendi. Tören, muharip gaziler, jandarma araçları, mehter takımı ve motosikletli gurupların geçişi ile tamamlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-08-30 12:35:51



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