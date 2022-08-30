Üzerinden geçmek istediği bahçe korkuluğu bacağına saplandı

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, iş yerinin bahçe korkuluğu üzerinden geçmek isterken, dengesini kaybeden kişinin bacağına demir saplandı. Yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bir çalışan, iş yerinin bahçe korkuluklarının üzerinden geçmek istedi. Dengesini kaybedip, düşen kişinin bacağına demir saplandı. Acı içinde bağıran yaralının yardımına çevredekiler koştu. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-08-30 16:04:00
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