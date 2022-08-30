Sulama kanalına düşüp kayboldu; dalgıç polisler arıyor

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kaybolduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi, su altı ekiplerince aranıyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının kenarında arkadaşlarıyla oturan 30 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yüzünü yıkamak için eğilince dengesini kaybederek suya düştü. Kanalda çırpınmaya başlayan kişi, çevredekilerin kurtarma çabasına rağmen gözden kayboldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, görgü tanıklarını dinledikten sonra sulama kanalına girerek, aramalara başladı. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-08-30 17:14:32
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