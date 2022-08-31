Adana'da sulama kanalına düşen İlyas'ın cesedi bulundu (2)

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SU ALTI POLİSLERİ, YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI

Adana'da, İlyas Bircan'ın cesedini çıkarmak üzere bölgeye sevk edilen su altı polisleri, dalgıç kıyafetlerini giyip, suyu kesilen kanala girmek için hazırlanırken, yavru köpeğin kıyıdaki yosunlu alandan yola çıkmaya çalıştığını fark etti. 1 metre derinliğindeki suya düşmesinden korkulan köpek, ekiplerce kurtarılıp, güvenli alana alındı. Yavru köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Köpeği kurtaran su altı polisleri, daha sonra Bircan'ın cansız bedenini sulama kanalından çıkardı.Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-08-31 10:08:00



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