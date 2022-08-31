Motosikletli şüpheliler sokakta tabancayla rastgele ateş açtı; 1'i ağır, 2 yaralı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da üzerinde 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki motosikletten açılan ateşte, tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada yolda yürüyen Muhammet Acem ile Mehmet Özdemir´e isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Acem´in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi´nde meydana geldi. Motosikletle seyir halindeki 2 kişi, tabancayla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Muhammet Acem´in vücuduna, Mehmet Özdemir´in ise koluna isabet etti. Acem ile Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Acem´in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-08-31 14:33:30



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