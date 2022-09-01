Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3)

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CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adana´nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde evinin bahçesinde, ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Sarı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı´na götürüldü. Polise teslim olan Erhan Poyraz´ın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-09-01 12:41:02



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