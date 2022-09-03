Adana´da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin adet doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-03 10:03:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.