Mario Balotelli'nin Türk futbolu karnesi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan İsviçre Süper Ligi'ndeki Sion'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, mavi lacivertli takımda forma giydiği süre içerisinde yaptığı hareketlerle spor dünyasına damga vurdu. Adanalı taraftarların forma giydiği her maçta sevgisiyle karşılaşan Balotelli'nin gidişi de duygusal oldu.

Geçen sezon 1'inci Lig şampiyonluğunun ardından Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Adana Demirspor'un anlaşma sağlayıp, mavi lacivertli formayı giymeye ikna ettiği Mario Balotelli, Adanalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Adana Havalimanı'nda taraftarlarca karşılanan Balotelli, ilk 3 maçın sonunda Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşamadı. Balotelli, sezonun 3'üncü Konyaspor ile oynanan maçta oyundan alınırken Aybaba'ya tepki gösterdi. Aybaba ise karşılaşma sonunda, "Balotelli'den memnun değilim" açıklamasında bulundu.

Bu maçın ardından Samet Aybaba ile yollar ayrılırken, Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN İLE GERGİNLİK

Kendisi gibi İtalyan olan teknik adam Vincenzo Montella ile birlikte çalışma fırsatı bulan Balotelli, Aybaba'nın gidişinden 3 maç sonra 3-0'dan 3-3'e beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş deplasmanında 67'nci dakikada oyuna girdi. Mavi lacivertlilerin 3-0 gerideyken ilk golünü 60'ıncı dakikada serbest vuruştan Vargas kaydederken 79 ve 90+7'nci dakikalarda Mario Balotelli sahneye çıkıp, eşitliği sağladı. Balotelli, ilk golünün ardından Roberto Mancini'nin Manchester City'yi çalıştırdığı dönemde İngiliz ekibinde forma giyerken, hazırlık kampında LA Galaxy ile oynanan maçta, rakip kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda golü topuğuyla atmayı denediği pozisyonla ilgili bir televizyon programında Sergen Yalçın'ın, 'saygısızca' bulduğunu belirtip, "Bu çocuğun beyni yok" sözlerine tepki gösterdi. Balotelli, Sergen Yalçın'a dönerek başını işaret edip, yıllar önce kendisine yaptığı eleştiriye göndermede bulundu. Ayrıca Balotelli, karşılaşmanın ardından da yedek kulübesine doğru bir şeyler söyledi ve ardından tekrar bir gerginlik yaşandı. Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaşanan olayla ilgili, "Bir futbolcunun rakip teknik direktöre hareket yaptığını ilk defa gördüm. Balotelli benim muhatabım değil, neden böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi diye, Seviyesini belli etmiş oldu" dedi.

İtalyan golcü ise, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir hikaye paylaştı ve şunları söyledi:

"Bizim beynimiz var ve daha da önemlisi büyük bir yüreğimiz var. Bundan gurur duyuyoruz."

YUNUS AKGÜN'ÜN KAFASINA TEKME

Geçen sezonun 18'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kırmızılı ekipten kiralanan Yunus Akgün'ün ilk golü sonrası Mario Balotelli, sevincini gösterirken kafasına tekme attı. Balotelli'nin bu hareketi, Avrupa'da ve Türkiye'de uzun süre konuşuldu. Bu ilginç gol sevincinin sebebinin ise karşılaşma öncesi, Balotelli'nin Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğüne yönelik çıkan dedikodular üzerine dalga geçme amaçlı olduğu kaydedildi. Karşılaşma öncesi dedikoduların yayılması üzerine Kulüp Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün'ü sosyal medya hesabından canlı yayına alıp, "İkiniz beraber fotoğraf çekip 'pışık' yapacaksınız" dedi. Sancak'ın sözleri sırasında gülerek yüzünü kameraya gösteren Yunus, 'Akşam Mario ile fotoğraf atarım' dedi.

KEBAP VE ÇİFTETELLİ

Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde takım arkadaşları ve kulüp yöneticileri ile dakikalarca çiftetelli oynadı. Yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Balotelli, takım arkadaşı Gökhan İnler ile birlikte gittiği kebapçıda da, kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'boru kebabı' lezzetinden de tattı. Balotelli, sosyal medya hesabından bir taraftarın hazırladığı mangal başı fotoğrafı paylaştı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Adana Demirspor forması altında gollerine devam eden Balotelli, geçen sezonun son haftaları yaklaşırken takımının 7-0'lık galibiyetiyle sona eren Göztepe karşısında 5 gole imza attı. Balotelli, attığı gollerle futbol kariyerinde ilk kez bir maçta 5 gol kaydetti. Balotelli, sezonu 18 golle tamamlayarak gol krallığında sezonu ikinci sırada bitirdi. Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da sergilediği performans İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekti. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından millî takımın 35 kişilik geniş listesine dahil etti. Fakat Balotelli, sonrasında oynanan resmi maçların kadrosunda kendine yer bulamadı.

BAŞKANIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan Mario Balotelli, sık sık ayrılık sinyalleri verince, başkan Murat Sancak forvete başka bir dünya yıldızını getirdi. Artem Dzyuba´yı kadrosuna katan Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, transfer olduğu günden bu yana arkasında durduğu, daha önce "Baba-oğul gibiyiz" dediği Balotelli'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Fenerbahçe müsabakasından sonra yaptığı açıklamada, "Gidecekse gitsin, Balotelli gider Malotelli gelir. 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getiren alır" ifadelerini kullandı.

MONTELLA İLE TARTIŞTI

Adana Demirspor, bu sezon ligin 4'üncü haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı. İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü. Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi. Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" dedi. Mario Balotelli ile Vincenzo Montella arasındaki tartışma başta İtalyan basını olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu. Kulüp Başkanı Murat Sancak ise konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak, "Boşverin, galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın. #Balotelli" ifadesini kullandı.

SİON'A İMZA ATTI

Adana Demirspor'da 33 maça çıkan ve 19 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a imza attı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Mario Balotelli'nin bonservisi karşılığında Sion'un 2 milyon 620 bin Euro ödeyeceği kaydedildi. Adana ekibi, sosyal medya hesaplarından Balotelli'nin görüntülerinin yer aldığı bir veda klibi yayınlandı. Balotelli'nin gidişinin ardından teknik patron Montella, "Biz de robot değiliz, etten kemikteniz. Bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum. Balotelli´yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL YAŞAMI

İtalya'nın Palermo şehrinde, Gana kökenli bir aile olan Thomas ve Rose Barwuah çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdi ve bir dizi ameliyattan geçti. Maddi durumu iyi olmayan ailesi, onu evlatlık vermeye karar verdi. Mario, Francesco-Silvia Balotelli çiftine evlatlık verildi. Yeni ailesine alışan Mario'yu Barwuahlar geri almaya çalışsa da Balotelli ailesi her seferinde izin süresini uzatmayı başardı. En sonunda soyadını Balotelli olarak değiştirdi ve biyolojik ailesiyle bağlarını kopardı. 2011 yılında evinde havai fişek ateşledi ve evini yaktı. Bu olaydan kısa süre sonra havai fişek kampanyası için reklam yüzü oldu. Balotelli 2012'de GQ'da yer aldı ve burada İngiliz müzisyen Tinie Tempah'ın ardından dünyanın en iyi giyinen ikinci adamı seçildi. Balotelli ayrıca Time dergisinin Kasım 2012 sayısının kapağında da yer aldı. Balotelli, karma dövüş sanatlarının hayranı ve geçmişte futbolcu olmasaydı profesyonel olarak bu sporda yarışmayı çok seveceğini söylemişti. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-09-04 10:41:22



