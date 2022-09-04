Adanaspor - Altay: 1-1

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ADANA,(DHA)- STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay Youssef Benasser (Dk. 82 Pedro Nuno), Samuel Tetteh (Dk. 62 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil (Dk. 62 Özcan Aydın), Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Lamin Jallow, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Yohan Roche, Emre Kaplan, Hadi Sacko (Dk. 27 Burak Çoban)

ALTAY: Ozan Evrim Özenç Mohammed Naderi (Dk. 78 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 78 Erdem Özcan), Nils Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 87 Caner Baycan), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Marco Paixao, İbrahim Öztürk

GOLLER: 28 Dk. Hakkı Türker (Adanaspor) Dk 13 İbrahim Öztürk (Altay)

SARI KARTLAR: Nils Björkander (Altay), Evren Korkmaz, Lamin Jallow (Adanaspor)



Spor Toto 1'inci Lig 4'üncü haftasında Adanaspor sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.2'nci dakikada Adanaspor korner kazandı. Benasser'in ortasında Roche vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

13'üncü dakikada Altay öne geçti. Eren'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Öztürk, fileleleri havalandardı: 0-1.

17'nci dakikada Adanaspor'da çizgiye kadar inen Tetteh, içeri çevirdi. Müsait durumdaki Jallow'un vuruşundan top auta gitti.

28'inci dakikada Adanaspor eşitliği yakaladı. Burak'ın sert vuruşunda kaleciden dönen topu Hakkı, güzel bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

52'nci dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü ortasını yaptı. Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin'in boşa çıkmasının ardından Paixao'nun vuruşunda top, auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA

2022-09-04 22:47:26



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