Polisin peşinde olduğunu fark edince motosikleti, çaldığı eve bıraktı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 6 motosiklet çalan ve 16 suç kaydı olan İlhan Hayvaoğlu (19), polis tarafından arandığını öğrenince motosikletlerden birini, sahibinin evinin önüne bıraktı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan Hayvaoğlu, saklandığı evde yakalandı.

Olay, 30 Mayıs'ta, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet G., motosikletini evin avlusundaki garaja park etti. Bir süre sonra avluya gelen hırsızlık şüphelisi, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca demir kapıyı açıp, içeri girdi ve garajdaki motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletinin çalındığını anlayan Ahmet G.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçış yönündeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelinin, 16 suç kaydı bulunan İlhan Hayvaoğlu olduğunu belirledi.

DAHA ÖNCE DE 5 TANE ÇALMIŞ

Yapılan çalışmada İlhan Hayvaoğlu'nun, önceki aylarda 5 motosikleti daha çaldığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin kendisini aradığını öğrenen Hayvaoğlu'nun, çaldığı motosikleti Ahmet G.'nin evinin önüne bıraktığı saptandı. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Hayvaoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ise çalıntı motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen Hayvaoğlu, ifadesinde suçunu kabul edip, motosikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayvaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-06 09:53:38



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