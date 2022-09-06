600 gram doğup yaşama tutunan Hasan, 4 yıl sonra doktoruyla buluştu



ADANA, (DHA)ADANA'da, 4 yıl önce 600 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen ve 2 ameliyat geçiren Hasan Haştaş, uzun süre yaşam savaşı verdiği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli doktoru ile hemşireleri ziyaret etti.

Kentte doğal gaz firmasında çalışan Mehmet Haştaş ile evli olan Çiçek Haştaş, ikinci çocuğuna 26 haftalık hamileyken, 18 Kasım 2018´de erken doğum yaptı. Haştaş çiftinin sezaryenle 600 gram ağırlığında dünyaya gelen bebekleri Hasan, göz ameliyatı geçirdi. Sağlığına kavuşan Hasan bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden 5,5 ay sonra taburcu edildi. Takibi süren Hasan, 2 yaşında ise kasık fıtığı ameliyatı oldu. Zor günleri geride bırakan Hasan, annesi Çiçek Haştaş ve ağabeyi Hüseyin (8) ile birlikte tedavisini yürüten Uzm. Dr. Kurtan Mert ve ekibini ziyaret etti.

Hasan ile bir araya gelen Uzm. Dr. Mert, "Hasan´ı yoğun bakımda kaldığı sürece solunum cihazında izledik. Akciğerlerinin kapasitesini artıracak tedaviler uyguladık. 90´ıncı gün solunum desteğine ihtiyacı kalmamıştı. Tam beslenir hale gelince taburcu ettik. Şimdi onun 4 yaşına geldiğini ve sağlıklı olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor" diye konuştu.

'YAŞAMAZ, DİYENLERE ALDIRMADI'

Anne Çiçek Haştaş ise Hasan´ın tedavi sürecinde ümidini hiç kaybetmediğini, sürekli dua ettiğini dile getirerek, "Çevreden `Boşuna ümitlenme, kendini üzüyorsun, yaşamaz´ diyorlardı ama ben hiç aldırış etmedim. Her gün süt sağıp hastaneye geldim. Çocuğuma dokunamasam da hastane koridorlarında bebeğim için dua ettim. Doktorlar ve hemşireler büyük çaba gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi oğlum sağlıklı bir çocuk olarak ailemizin ikinci neşesi oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2022-09-06 13:22:08



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